مرتضى يوجه إهانات بالغة لكهربا: فاكر عربية الطرشي؟

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مرتضى

كهربا

حذر مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - لاعبه محمود عبد المنعم كهربا من التوقيع لأي نادي آخر خارج أو داخل مصر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية : "مفيش أي نادي يقدر يتعاقد مع كهربا بدون موافقة الزمالك .. وأي نادي هيعمل كدا هتيوقف قيد لاعبيه وهناخد منه تعويض".

وتابع: ""بقول لكهربا بلاش تلعب مع الأسود ومحضر لك مفاجأة هتندمك على اللي بتعمله.. جبتك من إنبى بـ 8 ملايين جنيه، وكنت لاعبا مغمورا ومحتاج انضباط وكنت عندك عربية طرشى راكنها جنب البيت ولكن أنت ناكر للجميل وحصلت على 80 مليون جنيه من موافقتنا على إعارتك مرتين لاتحاد جدة، ومش هقول دلوقتى صرفهم فين، ولكن جروس المدير الفنى السابق للفريق كان مدلعك".

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