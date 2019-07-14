» مدرب شهير: أصبت بالسرطان .. وأبكي منذ علمي بالخبر

أحمد عادل شعبان
تفاجأ الحاضرون في المؤتمر الصحفي الذي أقامه "ميهايلوفيتش" - المدير الفني لنادي بولونيا الإيطالي - بكلماته التي بدت صادمة للجميع.
وقال الصربي "ميهايلوفيتش" في المؤتمر : "أنا مُصاب بسرطان الدم و لوكيميا حادة؛ عندما بلغني الأمر؛ كانت صدمة فعلية؛ بقيت أبكي لأيام؛ أرى شريط حياتي يمر أمام عيني".
وصدم الجميع من الخبر وساد الوجوم ، قبل أن يخرج رئيس النادي الإيطالي برسالة مقتضبة إلى "ميهايلوفيتش" قال فيها: "" لا بأس يا رجُل؛ سنحارب المرض معاً و لن نتركك وحدك أبداً "
و أعلن النادي بقاء ميهايلوفيتش على رأس الإدارة الفنية للموسم القادم..
ظهر12:06 م
فجر
03:26
شروق
05:05
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
19:06
عشاء
20:36