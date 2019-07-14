» مدرب شهير: أصبت بالسرطان .. وأبكي منذ علمي بالخبر

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ميهايلوفيتش
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بولونيا الإيطالي

تفاجأ الحاضرون في المؤتمر الصحفي الذي أقامه "ميهايلوفيتش" - المدير الفني لنادي بولونيا الإيطالي - بكلماته التي بدت صادمة للجميع.

وقال الصربي "ميهايلوفيتش" في المؤتمر : "أنا مُصاب بسرطان الدم و لوكيميا حادة؛ عندما بلغني الأمر؛ كانت صدمة فعلية؛ بقيت أبكي لأيام؛ أرى شريط حياتي يمر أمام عيني".

وصدم الجميع من الخبر وساد الوجوم ، قبل أن يخرج رئيس النادي الإيطالي برسالة مقتضبة إلى "ميهايلوفيتش" قال فيها: "" لا بأس يا رجُل؛ سنحارب المرض معاً و لن نتركك وحدك أبداً "

و أعلن النادي بقاء ميهايلوفيتش على رأس الإدارة الفنية للموسم القادم..

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