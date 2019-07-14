» بالفيديو.. حقيقة هزة أرضية تعرضت لها مصر

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كشف أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، عن طبيعة وسبب هزة أرضية شعر بها سكان مناطق في العاصمة القاهرة، منتصف ليل الجمعة الماضية.

وأوضح "بدوى"، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "صدى البلد"، أن ما حدث كان هزة أرضية ضعيفة بقوة 2.7 ريختر، وليست زلزالا.

وأوضح أن موقع الهزة الأرضية على دائرة عرض 29.9 وخط طول 31.4 شرق (جبل) المقطم، وشعر بها سكان المقطم وزهراء المعادي والمعادي ومناطق شمال شرقي القاهرة، مثل التجمع ومدينة نصر.

وأشار إلى أن سبب الهزة الأرضية، ناتج عن "نشاط صناعي" في المنطقة.

وأكد المعهد القومي أن تلك الهزة لم تسفر عن أي خسائر، بيد أن رئيس قسم الزلازل لم يحدد طبيعة "النشاط البشري" المسبب للهزة، وفق ما أورد موقع صحيفة "الوطن" المصرية.


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