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مصرع "نجمة يوتيوب" في حادث مروع

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اليم

كشفت السلطات البريطانية، عن هوية ضحية حادث تصادم بشع بعد مرور نحو 48 ساعة، وتبيّن أنها نجمة قناة على "يوتيوب" ومقدمة برامج تلفزيونية تبلغ من العمر 36 عامًا.

وأوضحت السلطات، أن الضحية هي "إميلي هارتريدج"، مشيرة إلى أنها تُوفيت في مكان الحادث على دوار "كوينز سيركوس" في منطقة باترسي في العاصمة البريطانية، فيما يعتقد أنه أول حادث من نوعه في بريطانيا.

ولقيت الراحلة مصرعها إثر اصطدام بين شاحنة ضخمة وسكوتر كهربائي كانت تستخدمه للتنقل.

وكانت "هارتريدج"، تمكنت من تحقيق أكثر من 350 ألف مشترك لقناتها على "يوتيوب"، التي تنشر فيها مقاطع فيديو خاصة بنمط الحياة واللياقة البدنية والسفر، قبل أن تنتقل إلى التلفزيون وتقدم مسلسلا للقناة الرابعة بشأن كيفية التعامل بعد سن الثلاثين.

أما في حسابها على إنستغرام، فقد بلغ عدد المشتركين حتى صباح السبت حوالي 44000، حيث نشر فيه خبرا بشأن تعرضها لحادث مروري أدى إلى وفاتها.



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