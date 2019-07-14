أديب: "إحنا في كارثة جهات منعرفهاش أخدت معلومات عننا"

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شارك الإعلامي عمرو أديب، في تطبيق "Face App"، قائلًا: "ناس كتير عملولي صورتي وبعتولي، بس أنا مش عايز أشوف شكلي لما أوصل لـ 70 سنة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "اللي بيشتغل الشغلانة دي مبيوصلش لعمر السبعين"، محذرًا من خطورة هذا التطبيق كونه يستحوذ على صور المشاركين، ومعلومات عنهم.

وتابع الإعلامي قائلًا: "أنتم مش واخدين بالكم من جمع المعلومات اللي بيحصلكم، إحنا بنعطي معلومات عنا لجهات منعرفهاش ، دي كارثة". 

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