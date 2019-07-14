  • الأحد 14 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:20 ص
بحث متقدم
الثورة

كاتب شهير: يا ليت الثورة المصرية مثل الفرنسية

نشأت الديهي

تعليق غير متوقع لـ"الديهي" عن وزارة السعادة

طفل واقعة حمام سباحة المرج

والد ضحية حمام سباحة المرج يفجر هذه المفاجأة

منتخب الجزائر

داعية جزائري للاعبي المنتخب: اللهم انصرهم بنصرك

اغتصاب

حاول اغتصابها.. طفلة تمزق جسد ذئب بشري بسكين

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "إحنا في كارثة جهات منعرفهاش أخدت معلومات عننا"

المطلق

داعية سعودي: استعينوا بالشيخ "جوجل"

مواقع

فضيحة جديدة لـ"فيسبوك".. تعرف عليها

هندية

هندية تضع مولودا في حج العام.. لن تتخيل الاسم

فرنسا

قيادة عسكرية مخصصة للفضاء في فرنسا

فضيحة جديدة لـ"فيسبوك".. تعرف عليها

الصفحة الأخيرة

مواقع
مواقع

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تعرف على الدول العربية المؤيدة لـ«مجازر الأيغور»

#

رسالة الملك سلمان لـ"ترامب".. تعرف عليها

#

هدية جديدة من الملك سلمان لدولة افريقية.. تعرف عليها

#

ميزة جديدة من "فيسبوك" تخبرك من هو "مُعجبك السري"

تورطت شركة "فيسبوك"، فى فضيحة جديدة، وذلك عن طريق مراقبة مستخدمي تطبيقها الشهير للتراسل الفوري "واتساب" عن طريق أداة خبيثة طورتها سرًا قبل سنوات أطلقت عليها Stormtracker.

وتتمكن "فيسبوك"، من خلال الأداة السابقة، من مراقبة مستخدمي "واتساب" ورسائلهم ودردشاتهم، حتى لو كانت مشفرة؛ فيما بررت اعتمادها على تلك الخطوة بأنها تأتي ضمن إجراءات الحماية من الأخبار المزيفة والمحتوى الضار، وانتشاره عبر منصاته، وخاصة "واتساب".

وأكدت تقارير صحفية، أن أداة Stormtracker تعتمد على تعقب وتتبع المعلومات المنشورة حول "فيسبوك" نفسه عبر رسائل واتساب، ومعرفة إذا ما كانت صحيحة أم خاطئة، واتخاذ إجراءات ضد من يروج للأخبار المزيفة أو الكاذبة.

وفي السياق نفسه، طورت فيسبوك سرًا تلك الأداة عام 2016، وتعمل على تتبع كافة المنشورات حول الشركة في "واتساب"، حتى لو كانت مجرد نكات أو مزحات حول مارك زوكربرغ مؤسس فيسبوك؛ ليقول المتحدث باسم فيسبوك إن تلك مجرد “أداة داخلية ” لمحاربة الأخبار الكاذبة، لكنها لم يتم تطبيقها بصورة شاملة على كل المستخدمين.

وأضاف: "تعمل تلك الأداة على تقنية بسيطة، تساعد على اكتشاف كل ما ينشر حول فيسبوك، استنادا إلى الكلمات الرئيسية، حتى تمكننا في معرفة ما يتحدث به الناس عننا ونعرف الشائعة قبل انتشارها ونتمكن من تحجيمها في وقت مناسب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على سائح بفعل فاضح فى الأهرامات
» مروع.. فيل يدهس طفلة ويسحقها بأقدامه
» بالفيديو.. حقيقة هزة أرضية تعرضت لها مصر
» مصرع "نجمة يوتيوب" في حادث مروع
» رد ناري من حلا شيحة بعد الهجوم عليها بسبب فستانها العاري
» مدرب شهير: أصبت بالسرطان .. وأبكي منذ علمي بالخبر
» مرتضى منصور: تعاقدنا مع 5 صفقات من العيار الثقيل
» نقل فنانة شهيرة للعناية المركزة بعد إصابتها بالسرطان
» فنانة شهيرة تهاجم زميلها الفنان: لا أطيقه وأشمئز منه
» تفاصيل ضبط شبكة لتبادل الزوجات بالدقهلية
» السعودية تعلن رفع أسعار البنزين.. تعرف عليها

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة