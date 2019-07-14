داعية جزائري للاعبي المنتخب: اللهم انصرهم بنصرك

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توجه الداعية الجزائري الشيخ شمس الدين، بالدعاء للاعبي المنتخب الجزائري قبل ساعات من انطلاق مباراتهم أمام منتخب نيجيريا فى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.

ودعا "شمس الدين"، عبر فيديو خلال أحد البرامج، قائلًا: "اللهم وفقهم.. اللهم اجعل الخير على أيديهم.. وانصرهم بنصرك وسددهم بتسديدك،  كما توجه بالشكر لشعب مصر على كرم الضيافة". 

ويواجه "ثعالب الصحراء" نظيرهم "النسور الخضر" فى التاسعة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي فى ختام مباريات نصف نهائي الكأس.

وكانت السلطات الجزائرية سخرت 10 طائرات لنقل الجماهير إلى ملعب المباراة  لتشجيع المنتخب من أجل بلوغ المباراة النهائية.  


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