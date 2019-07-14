  • الأحد 14 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:18 ص
بحث متقدم
الثورة

كاتب شهير: يا ليت الثورة المصرية مثل الفرنسية

نشأت الديهي

تعليق غير متوقع لـ"الديهي" عن وزارة السعادة

طفل واقعة حمام سباحة المرج

والد ضحية حمام سباحة المرج يفجر هذه المفاجأة

منتخب الجزائر

داعية جزائري للاعبي المنتخب: اللهم انصرهم بنصرك

اغتصاب

حاول اغتصابها.. طفلة تمزق جسد ذئب بشري بسكين

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "إحنا في كارثة جهات منعرفهاش أخدت معلومات عننا"

المطلق

داعية سعودي: استعينوا بالشيخ "جوجل"

مواقع

فضيحة جديدة لـ"فيسبوك".. تعرف عليها

هندية

هندية تضع مولودا في حج العام.. لن تتخيل الاسم

فرنسا

قيادة عسكرية مخصصة للفضاء في فرنسا

والد ضحية حمام سباحة المرج يفجر هذه المفاجأة

آخر الأخبار

طفل واقعة حمام سباحة المرج
طفل واقعة حمام سباحة المرج

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تفاصيل صادمة لوفاة طفل صعقا بالكهرباء في "حمام سباحة"

#

الزمر : هذه المفاجأة علمت بها في السجن الحربي

#

كاتب سعودي: قريبا ستظهر هذه المفاجأة

#

والد ضحية العنصرية يكشف تفاصيل مثيرة عن التحقيقات

كشف خالد مبروك، والد طفل واقعة حمام سباحة المرج، عن تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة ،وراء وفاة نجله الوحيد، مؤكدًا أن ابنه تُوفى صعقًا بالكهرباء أثناء وجوده في حمام سباحة بالمرج. 

وروي والد الطفل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مع سيد على، تفاصيل الواقعة، قائلًا: "إن والدة حازم تلقت اتصال من صديق ابنه يقول لها "يا طنط حازم اتكهرب في حمام السباحة ومات واحنا في مستشفى اليوم الواحد"، إلا أنها لم تصدق كلامه ثم أغلقت الهاتف، وبعدها عاودت الاتصال بنفس الرقم ليرد عليها أحد الأشخاص الذي أكد لها وفاة ابنها". 

وأضاف أن الطفل عندما جاء إلى المستشفى كان مازال حيًا ولكنه لم يتلقَ الإسعافات الأولية اللازمة في المستشفى وتوفى، متابعًا: "ابني كان طالع من حمام السباحة واتزحلق على الأرض وكان بجانب حمام السباحة ثلاجة فدخل إيده تحتها من أثر الواقعة وكان بها اسلاك عريانه فتكهرب،صحابوا حاولوا ينقذوا ومعرفوش لأنه اتكهربوا كمان،لما صاحب البيت شاف الولد بيكهرب راح يفصل الكهربا بس بعد فترة، كان الولد انتهى ساعتها".

وأوضح أن حمام السباحة غير قانوني وعشوائي، وصاحب البيت محبوس على ذمة القضية، معقبًا: "عايز حق ابني". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على سائح بفعل فاضح فى الأهرامات
» مروع.. فيل يدهس طفلة ويسحقها بأقدامه
» بالفيديو.. حقيقة هزة أرضية تعرضت لها مصر
» مصرع "نجمة يوتيوب" في حادث مروع
» رد ناري من حلا شيحة بعد الهجوم عليها بسبب فستانها العاري
» مدرب شهير: أصبت بالسرطان .. وأبكي منذ علمي بالخبر
» مرتضى منصور: تعاقدنا مع 5 صفقات من العيار الثقيل
» نقل فنانة شهيرة للعناية المركزة بعد إصابتها بالسرطان
» فنانة شهيرة تهاجم زميلها الفنان: لا أطيقه وأشمئز منه
» تفاصيل ضبط شبكة لتبادل الزوجات بالدقهلية
» السعودية تعلن رفع أسعار البنزين.. تعرف عليها

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة