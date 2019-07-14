قرار ملكي جديد للملك سلمان بشأن موظفي الدولة

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على اعتماد منصة «صحة» لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية التي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة.

كما وافق الملك سلمان، على تأكيد استخدام أدوات منظمة الصحة العالمية (WHO’s Self - Assesment Tool For IPC ) للتقييم الذاتي للمنشآت الصحية فيما يتعلق بتعقيم (تنظيف) اليدين، وقيام الممارسين الصحيين بتعقيم وتنظيف اليدين وفق المعايير العالمية، حيث تعد واحدة من أهم عناصر أنشطة مكافحة العدوى وتقليل انتشارها في المرافق الصحية، وأن يتم تكثيف البرامج التعليمية والتثقيفية من قبل المنشآت الصحية والتي تشجع على تعقيم «تنظيف» اليدين وتبين مخاطر التهاون في ذلك على المريض وعلى الممارس الصحي والمنشأة الصحية.


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