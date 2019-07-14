بشرى.. لمن منعتهم الظروف القهرية عن اختبارات الثانوية

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متابعات حنان حمدتو

الثانوية العامة

خالد عب د الحكم

أكد خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنّ الإدارة المركزية للتعليم الثانوي تبحث حالات طلاب الثانوية العامة، الذين تعرضوا لظروف قهرية، مثل الحوادث أو المرض أو وفاة أحد الأقارب.

وأضاف عبدالحكم خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة، أنّ هؤلاء الطلاب ينطبق عليهم قانون الدور الثاني بمجموع 50% فقط من إجمالي الدرجة، وحال ثبوت صحة وقهر الظرف الذي تعرض له، يمكن للطالب أداء الامتحان بكامل درجته في الدور الثاني، الذي يبدأ يوم 17 أغسطس المقبل.

ولفت نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنّه تم ضبط 390 حالة تطابق في لجنة واحدة في محافظة كفر الشيخ.



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