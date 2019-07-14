  • الأحد 14 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:42 م
بحث متقدم
نتيجة الثانوية الازهرية

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

الإعلامي محمد الباز

الباز لـ"محمد صلاح": "أنت الحيلة"

اجنبى

عقب اقتحام الأقصى.. سائح يمارس طقوسًا غريبة بـ"قبة الصخرة"

تفاصيل اغتصاب طالبة داخل الفصل المدرسي

يغتصب بناته الأربع ويجبرهن على الأفلام الإباحية

النساء

مفاجأة.. بلد عربي في قائمة الدول الأعلى في عدد الإناث

عصام عبد الفتاح

استقالة جديدة بمجلس "الجبلاية"

شوقى

بشرى.. لمن منعتهم الظروف القهرية عن اختبارات الثانوية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

قرار ملكي جديد للملك سلمان بشأن موظفي الدولة

السودان

"العدل السودانية" تطعن على عودة الإنترنت

ارشيف

العلاج النفسي لـ"المثليين" يتسبب في أزمة بإسرائيل

خسائر قطاع الأسمنت تصل لـ"رئيس الوزراء"

الصفحة الأخيرة

الاسمنت
الاسمنت

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

نتنياهو مهددا نصر الله: "سنسحقك"

#

«نتنياهو» يتحدث عن شن عملية عسكرية واسعة على غزة

#

جندلمان يهدد غزة بضربة عسكرية واسعة

#

تفاصيل الوساطة الإثيوبية بين"العسكري" السوداني والمعارضة

النواب

مجلس الوزراء

خسائر

ااسمنت

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن أزمة خسائر مصانع الأسمنت في مصر وتهديدها بالغلق.

وقال "فؤاد"، حسب بيان، إن هناك أزمة طاحنة تواجه مصانع الأسمنت في مصر وتهدد بإغلاقها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى عدم وجود رؤى وآليات واضحة من قبل وزارة قطاع الأعمال لمواجهة هذه الأزمة.

وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال أعلنت مؤخرًا أن إجمالي خسائر شركات الأسمنت وصلت إلى 900 مليون جنيه في 2017، وبحاجة إلى دعم يصل إلى 4 مليارات جنيه لإعادة تقنين أوضاع هذه الشركات، حيث أدت هذه الأزمة إلى غلق الشركة القومية للأسمنت، وذلك في سبتمبر عام 2018 والتي كانت تضم نحو 2400 عامل تم تسريحهم، وبيع أصولها لسداد الديون المتراكمة عليها بسبب خسائرها المستمرة، ليس هذا فقط بل أدت أيضًا إلى غلق مصنع بورتلاند طرة في مايو من هذا العام وذلك بعد خسارته التي وصلت في الربع الأول من العام الجاري إلى 72 مليون جنيه.

وتابع: تلك الخسائر ترجع إلى الفارق في القدرة الاستيعابية للسوق المصرية، والتي بلغت 52 مليون طن سنويًا وبين الإنتاج الإجمالي لشركات الأسمنت، والتي تصل إلى 80 مليون جنيه، بجانب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في تلك الصناعة، والتي أدت إلى زيادة التكلفة الإنتاجية خاصة بعد رفع أسعار الوقود مؤخرًا، الأمر الذي أثقل كاهل أصحاب المصانع، وخلق أزمة وهى عدم قدرة المصانع على بيع إنتاجها في ظل ضعف القوة الشرائية.

وأكد أنه نظرًا لضخامة حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر والتي تبلغ أكثر من 250 مليار جنيه، ونظرًا لأهمية هذه الصناعة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد القومي، وكونها مكون أساسى فى قطاع التشييد والبناء، الأمر الذي يستدعي سرعة التحرك لإنقاذ هذه الصناعة والبحث عن حلول جذرية لإنهاء هذه الأزمة، مطالبا بالبت في طلب الإحاطة وبحثه وإيضاح ما ورد به، على أن يكون الرد كتابة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2019
» رد صادم من فنانة على معجب يعترف لها بحبه
» خسائر قطاع الأسمنت تصل لـ"رئيس الوزراء"
» معركة بين قطة وثعبان بشوارع القاهرة.. لن تصدق النهاية
» بعد تعرضها للضرب المبرح.. إعلامية شهيرة: "سبحان الله"
» لن تصدق.. "سامسونج" تطرح سماعة أذن بميزة خيالية
» "يا فرحة ما تمت".. هذا ما حدث لسيارة العروسة
» توافد كبير على اختبارات الناشئين بالأهلي
» فنانة شهيرة: " عمليات التجميل هوس ومرض نفسي"
» وفاة 10 أطفال في الإمارات
» تحذيرات قاسية من تطبيق الشيخوخة "فيس آب"

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة