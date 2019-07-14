مفاجأة.. بلد عربي في قائمة الدول الأعلى في عدد الإناث

أجابت آخر الإحصائيات عن السؤال الذي حير الملايين، وهو نسبة عدد الإناث بالمقارنة مع الذكور حول العالم.

ويُعتقد بأن عدد النساء أكبر من عدد الرجال، لأسباب عديدة، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إن النساء يعشن عمرا أطول من الرجال، خاصة في البلدان الغنية.

كما بيّنت المنظمة أنّ الفجوة بين متوسط العمر المتوقع للجنسين تضيق، خاصة في المناطق التي تفتقر فيها النساء للخدمات الصحية.

في ما يلي، إنفوغرافيك يستعرض ترتيب الدول حسب نسبة عدد النساء فيها من الأعلى إلى الأدنى:

وتحتل روسيا أعلى مرتبة بنسبة 53.5%، وتليها بولندا في المرتبة الثانية بنسبة 51.7%، أمّا إيطاليا فاحتلت المرتبة الثالثة بنسبة 51.3%.

وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الأخيرة بنسبة 34.6%.