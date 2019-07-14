الباز لـ"محمد صلاح": "أنت الحيلة"

هاجم الإعلامي محمد الباز، اتحاد كرة القدم المصري؛ بعد خروج المنتخب المصري من بطولة الأمم الإفريقية، قائلًا: "اتحاد كرة القدم لابد أن يحاكم".





وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن البعض لديه موقف من محمد صلاح بعد خروج المنتخب من البطولة، معقبا: "البعض كان يرى أن صلاح كان يستطيع حسم الأمر في البطولة، بطريقة أو بأخرى".





وتابع: "أنا زعلت من محمد صلاح لأنه دعم عمرو وردة اللاعب المتحرش، وكان له دور في عودته للمنتخب مرة أخرى"، منتقدًا الهجوم على محمد صلاح بعد خروج مصر من البطولة، لافتَا إلى أن "صلاح" يستحق الآن الدعم في مسيرته ومستقبله، خاصة أنه لاعب عالمي بكل المقاييس.



