عقب اقتحام الأقصى.. سائح يمارس طقوسًا غريبة بـ"قبة الصخرة"

14 يوليه 2019 - 02:41 م

ضبط الحراس القائمون على تأمين مسجد قبة الصخرة، رجلًا أجنبيًا، يمارس عددًا من الطقوس والعبادات في ساحة المسجد من الخارج.

فتعامل معه الحراس بشكل أدبي، وطالبوه بمغادرة الساحة الخارجية، موضحين أن هذا مسجد وليس دار عبادة أخرى.

وكان عدد عناصر جهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا صباح اليوم، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وجالوا بطريقة استفزازية في باحاته برفقة عشرات المستوطنين المتطرفين.

وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية، إن نحو 90 مستوطناً متطرفاً اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية تحت حراسة مشددة من الشرطة.

وأضافت أن من بين المقتحمين جماعات متطرفة من طلبة المعاهد الدينية التلمودية التي تحرض على المسجد الأقصى.





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