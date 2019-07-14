» برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

14 يوليه 2019 - 03:09 م

تقدم "المصريون"، خدمة نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بقسميها العلمي والأدبي عن طريق إدخال الإسم ورقم الجلوس عقب اعتمادها بعد قليل من فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف.

وأعلن وكيل مشيخة الأزهر، الشيخ صالح عباس أوائل القسم العلمى بالثانوية الأزهرية، منذ قليل، لعام 2019 مشيرًا إلى أن الفتيات تفوقن على البنين، وهذا ما أثبتته السجلات فى الفترة الأخيرة.

وأضاف وكيل مشيخة الأزهر، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، أن أوائل القسم العلمى عددهم 10 طلاب وطالبات هم الأوائل والعشرة انتهوا بالسابع مكرر.



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