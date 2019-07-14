البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي بنهاية تداولات جلسة اليوم الأحد، أولي جلساتها الأسبوعية، وخسر رأس المال السوقي نحو 7.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 730.34 مليار جنيه، مقابل 738.18 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال جلسة بنسبة 1.02 نقطة، ليغلق على 13672 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 0.82نقطة، ليغلق عند 539 نقطة.

وانخفض أيضاً المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 1390 نقطة.

شهدت جلسة اليوم التداول على 158 سهمًا، ارتفع منها 12، فيما حافظ 42 سهمًا آخر على سعر الإغلاق السابق، وانخفض 104 أسهم.

اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب ، إلى البيع بصافي بلغ 2.018 مليار جنيه، و3.91 مليون جنيه على التوالي.

بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء حيث سجلوا صافي بلغ 2.02 مليار جنيه.