«الأرصاد»: طقس حار على الوجه البحري والقاهرة غدًا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، أن يظل الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيفًا ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر الأحمر يكون معتدلًا وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون:

القاهرة «25- 37»

الإسكندرية «24– 32»

قنا «27– 40»

الأقصر «28– 42»

أسوان «30– 43»


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