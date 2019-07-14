  • الأحد 14 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:23 م
بحث متقدم
السنغال وتونس

بث مباشر.. مباراة السنغال وتونس

المصورة «الباكية»: مصر أبهرت العالم

المصورة «الباكية»: مصر أبهرت العالم

بطاقة التموين - صورة أرشيفية

بالتفاصيل.. "التموين" تعلن حذف بطاقات 12 فئة جديدة

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس حار على الوجه البحري والقاهرة غدًا

ارشيفية

الكويت ترد على مذيعة سعودية أشعلت غضب المواطنين

البورصة

البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه

نتيجة الثانوية الازهرية

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

الإعلامي محمد الباز

الباز لـ"محمد صلاح": "أنت الحيلة"

اجنبى

عقب اقتحام الأقصى.. سائح يمارس طقوسًا غريبة بـ"قبة الصخرة"

تفاصيل اغتصاب طالبة داخل الفصل المدرسي

يغتصب بناته الأربع ويجبرهن على الأفلام الإباحية

ساعات.. تفصل الأهلي عن مفاجأة في الميركاتو

الرياضة

الأهلي
الأهلي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مرتضى: لهذه الأسباب شعرت بالارتياح حين رأيت صفقات الأهلي

#

مفاجأة جديدة عن شقيق البشير يكشفها مدير السجون

#

الخطيب يكتشف مفاجأة كارثية وراء هزائم الأهلي

#

مفاجأة عن قيمة غرامة الممتنعين عن التصويت في«الدستور»

الاهلى

الدورى المصرى

على جبر

بيراميدز

الميركاتو

ساعات قليلة وتفاصيل صغيرة،  تفصل النادي الأهلى عن ضم ثانى صفقاته الصيفية وأول التدعيمات على مستوى خط الدفاع خلال الميركاتو الصيفى القادم.

وقالت مصادر، أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلى نجح فى التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز بخصوص ضم على جبر مدافع بيراميدز، واتفق مسئولو الأهلى مع بيراميدز على الحصول على خدمات على جبر مقابل إعارة ثنائى الأحمر لبيراميدز بخلاف المقابل المادى.

ووافق على جبر، على تخفيض راتبه السنوي بقيمة 2 مليون جنيه لتسهيل انتقاله للأهلى فى الموسم الجديد، فراتب على جبر السنوى فى بيراميدز يقدر بـ15 مليون جنيه، إلا أنه وافق على الحصول مع الأهلى على 13 مليون جنيه فقط، ولكن هذا المبلغ ترفضه إدارة الأهلى أيضاً لأنه يفوق القيمة التي يحصل عليها لاعبو الفئة الأولى بالنادي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "جريس" يعلن تشكيل تونس أمام السنغال
» ساعات.. تفصل الأهلي عن مفاجأة في الميركاتو
» الكويت ترد على مذيعة سعودية أشعلت غضب المواطنين
» برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2019
» رد صادم من فنانة على معجب يعترف لها بحبه
» خسائر قطاع الأسمنت تصل لـ"رئيس الوزراء"
» معركة بين قطة وثعبان بشوارع القاهرة.. لن تصدق النهاية
» بعد تعرضها للضرب المبرح.. إعلامية شهيرة: "سبحان الله"
» لن تصدق.. "سامسونج" تطرح سماعة أذن بميزة خيالية
» "يا فرحة ما تمت".. هذا ما حدث لسيارة العروسة
» توافد كبير على اختبارات الناشئين بالأهلي

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة