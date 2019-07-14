المصورة «الباكية»: مصر أبهرت العالم

حظيت الصورة التي التقطت للمصورة المغربية التي اشتهرت بـ "المصورة الباكية" بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر خسارة منتخب بلادها "أسود الأطلسي" أمام بنين بركلات الترجيح في الدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ولم تتمالك المصورة صفاء سراج الدين، نفسها وخرجت باكيه من أرض الملعب، إلا أنها على الرغم من حالتها السيئة إثر الخروج المبكر للمنتخب المغربي الذي كان يتردد اسمه كأبرز المرشحين للقب الإفريقي, أصرت على استكمال عملها في مواصلة تغطية مباريات البطولة.

«المصريون» حاورت المصورة المغربية التي كشفت عن سر انهمارها في البكاء.

* انتشرت لك صورة تبكين فيها بشدة بعد خسارة المغرب أمام بنين.. ما قصة هذه الصورة؟

- دموعى كانت من القلب.. لم أشعر بأى شىء بعد أن سجل منتخب بنين آخر ركلة ترجيح، حزنت بشدة على خروج منتخب بلادى، على الرغم من أنه أدى مستوى رائعًا خلال مباريات البطولة، إلا أن الحظ لم يحالفه أمام بنين. لم أفكر فى أن يلتقط أحد صورة لى، فبكائى كان تلقائيًا بعد خروج المنتخب وفوجئت بعد المباراة بانتشار الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

* ما السر وراء اختيارك لمهنة التصوير الفوتوغرافى؟

- اخترت العمل بمهنة التصوير تكليلًا لهوايتى فى التقاط الصور، وسعيدة جدًا لكونى أصغر مصورة صحفية رياضية بالمغرب، فضلاً عن أننى أول مصورة صحفية ترافق بعثة منتخب المغربى خارج الحدود.

* كمشجعة مغربية قبل أن تكوني مصورة.. ما السبب وراء إخفاق "أسود الأطلسي"؟

- منتخبنا يمتلك العديد من اللاعبين المحترفين بالدوريات الأوربية، إلا أنهم لم يقدموا المستوى المعهود والمعروف عنهم، فالجماهير انتظرت الكثير من اللاعب حكيم زياش كونه يعد أفضل اللاعبين بصفوف المنتخب، إلا أنه لم يقدم المردود الفنى المنتظر منه.

* ما رأيك في المستوى التنظيمي للبطولة حتى الآن؟

- هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، مصر أبهرت العالم أجمع بتنظيم غير مسبوق للبطولة، بدءًا من حفل التنظيم، مرورًا بالاستادات والخدمات التى تقدمها اللجنة المنظمة للبطولة للإعلاميين والجماهير.

* هل كنت تتوقعين ببالك خروج "الفراعنة" من البطولة مبكرًا؟

- حقيقة لم يكن يخطر على بالى خروج منتخب مصر مبكرًا من البطولة، خاصة فى ظل الدعم الهائل للجمهور المصرى، فالمنتخب المصرى هو المنتخب الوحيد الذى سخرت له كل مقومات المكسب، إلا أن اللاعبين لم يقدروا ذلك وخذلوا جمهورهم.

* ماذا عن أمنياتك في "كان 2019"؟

- كنت أتمنى تغطية نجاح الأسود للظفر باللقب الإفريقى الذى غاب عنه منذ 1976، من أجل إسعاد الجماهير.

* من وجهة نظرك من هو المنتخب المرشح للفوز بالبطولة؟

** أتمنى فريق عربى، ومن وجهة نظرى المنتخب الجزائرى يقدم مستوى ثابتًا طوال مشواره، لذا فهو المرشح الأول للفوز بالبطولة بجانب المنتخب السنغالى.