البرلمان: لا نقبل أن يفرض علينا أي وزير قانونًا بعينه

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رئيس الوزراء

علي عبد العال

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه وافق على إدراج مشروع قانون الجمعيات الأهلية على جدول أعمال المجلس بنهاية دور الانعقاد الحالي؛ انطلاقا من المصلحة الوطنية.

وأضاف عبد العال،خلال ترأسه الجلسة اليوم الأحد: "لن نقبل أن يفرض علينا وزير بالحكومة مشروع قانون بعينه، أيًا كان اسم الوزير، ومحركنا دائمًا هو الصالح العام وليس غيره".

جاء حديث رئيس البرلمان ردًّا على اعتراض عدد من أعضاء مجلس النواب، على مناقشة قانون الجمعيات الأهلية بنهاية دور الانعقاد الحالي، وعدم منحه الوقت الكافي لمناقشته.

يذكر أن مجلس النواب بدأ، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة.

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