  • الأحد 14 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:22 م
بحث متقدم
السنغال وتونس

بث مباشر.. مباراة السنغال وتونس

المصورة «الباكية»: مصر أبهرت العالم

المصورة «الباكية»: مصر أبهرت العالم

بطاقة التموين - صورة أرشيفية

بالتفاصيل.. "التموين" تعلن حذف بطاقات 12 فئة جديدة

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس حار على الوجه البحري والقاهرة غدًا

ارشيفية

الكويت ترد على مذيعة سعودية أشعلت غضب المواطنين

البورصة

البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه

نتيجة الثانوية الازهرية

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

الإعلامي محمد الباز

الباز لـ"محمد صلاح": "أنت الحيلة"

اجنبى

عقب اقتحام الأقصى.. سائح يمارس طقوسًا غريبة بـ"قبة الصخرة"

تفاصيل اغتصاب طالبة داخل الفصل المدرسي

يغتصب بناته الأربع ويجبرهن على الأفلام الإباحية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عن «نتنياهو»: كلب ينبح ولا يعض

عرب وعالم

ليبرمان ونتنياهو
ليبرمان ونتنياهو

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

الغزواني يتصدر نتائج فرز صناديق الانتخاب

#

مرشح الأغلبية لرئاسة موريتانيا يتعهد بـ"معركة" ضد الغبن والفوارق

#

«نتنياهو» يدشن حملته الانتخابية الجديدة بهجوم على وزير الدفاع السابق

#

صحيفة أمريكية تعتذر لـ"نتنياهو" بسبب هذا الأمر

شن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، هجوما على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وهذه المرة على خلفية التوتر الكلامي مع حزب الله.

ووصف ليبرمان، رئيس الوزراء نتنياهو بـ "الكلب الذي ينبح ولا يعض"، تعقيبًا على تهديد الأخير لـ "حزب الله" اللبناني، بـ "تسديد ضربة عسكرية ساحقة له وللبنان، إذا ما تجرأ على ارتكاب حماقة وهاجم إسرائيل".

وصرح الوزير السابق في حديث إذاعي الأحد قائلاً: "أعتبر الاعتذار عن قتل عنصر حركة (حماس) جنونًا مطلقًا.. إنه مؤشر على حالة من الذعر.. رئيس الحكومة يعدّ على الفور قائمة بالمزيد من التنازلات التي تتم بطريقة متهورة وغير مسؤولة".

وأضاف قائلا: "كل شهر ندفع لـ (حماس) المزيد والمزيد من الرشاوى، حتى لا يهاجموننا"، ويعني ليبرمان بذلك سماح تل أبيب، بإدخال الأموال القطرية إلى القطاع، كجزء من التفاهمات التي تتوصل إليها مع "حماس" بوساطة مصرية وأممية.

وعلى الرغم من أن ليبرمان يُعتبر من معسكر اليمين الإسرائيلي، الذي يتزعمه نتنياهو، إلا أنه دخل في خلافات حادة معه، حينما استقال من حكومته في نوفمبر 2018، وتعمّقت الخلافات بينهما، بعد أن رفض ليبرمان الانضمام إلى حكومة نتنياهو الأخيرة، بعد الانتخابات التي جرت في شهر أبريل 2019.

من المهم الإشارة إلى أن تهديد نتنياهو جاء في كلمة ألقاها الأحد، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، بعد أن هدد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله الجمعة، بضرب حاويات الأمونيا في خليج حيفا (شمال).

وأعلن حسن نصر الله، في مقابلة مع قناة "المنار"، أن قوات "المقاومة" قادرة على استهداف إسرائيل بأكملها حتى إيلات، وإعادتها إلى العصر الحجري حال نشوب حرب بينهما.

وأكد نصر الله، بمناسبة الذكرى الـ 13 لحرب 2006، أن "المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "جريس" يعلن تشكيل تونس أمام السنغال
» ساعات.. تفصل الأهلي عن مفاجأة في الميركاتو
» الكويت ترد على مذيعة سعودية أشعلت غضب المواطنين
» برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2019
» رد صادم من فنانة على معجب يعترف لها بحبه
» خسائر قطاع الأسمنت تصل لـ"رئيس الوزراء"
» معركة بين قطة وثعبان بشوارع القاهرة.. لن تصدق النهاية
» بعد تعرضها للضرب المبرح.. إعلامية شهيرة: "سبحان الله"
» لن تصدق.. "سامسونج" تطرح سماعة أذن بميزة خيالية
» "يا فرحة ما تمت".. هذا ما حدث لسيارة العروسة
» توافد كبير على اختبارات الناشئين بالأهلي

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة