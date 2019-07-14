» زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، المنطقة الشرقية لإندونيسيا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، إن الزلزال "ضرب جنوب شرقي مدينة تيرنات، الواقعة شمالي مقاطعة مالوكو (شرق)، على عمق 10 كيلومترات".

ولم تطلق السلطات الإندونيسية أي تحذير من احتمالية حدوث موجات تسونامي.

غيّر أن رئيس مركز الزلازل وموجات تسونامي في إندونيسيا، رحمت تريونو، قال إن الزلزال "تبعه عدة هزات ارتدادية أصغر"، حسبما نقلت عنه وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

إحسان سوبور، وهو مسؤول محلي في وكالة معنية برصد الكوارث الطبيعية في لابوها، وهي أقرب مدينة لمركز الزلزال، أشار إلى تسبب الأخير في بعض التشققات الأرضية.

ولفت إلى قيام مئات الأشخاص بالهروب إلى الملاجئ المؤقتة قرب المكاتب الحكومية والمساجد، خوفا من تبعات الزلزال.

وفي وقت سابق الأحد، ضرب زلزال آخر بقوة 6.9 درجات مقاطعة نوسا تينجارا الغربية، شرق جزيرة بالي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية وعلم المناخ في إندونيسيا، إن الزلزال "وقع عند الساعة 13: 39 بالتوقيت المحلي، على عمق 10 كيلومترات".

ولم يسفر الزلزال أيضا عن سقوط أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الساعة، حسب وسائل الإعلام المحلية.

وإندونيسيا من أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية، فالأرخبيل نشأ من تقاطع صفائح تكتونية ويقع على حزام النار في المحيط الهادي، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني قوي.