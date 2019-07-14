» رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتشكيل مجلس أمناء وحدة (إرادة)

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الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر( إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدوليّ، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة.

كما يضم في عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" كلاً من: نائب محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

ونص القرار أيضاً على أن يكون في عضوية مجلس أمناء وحدة " إرادة" كلاً من الدكتورة نجلاء الأهواني، أستاذ الاقتصاد ووزيرة التعاون الدولي السابقة، والدكتور خالد سري صيام، أستاذ القانون ورئيس البورصة الأسبق، والدكتورة جيهان صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قراراً يقضي بإعادة تنظيم الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، بحيث تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بحصر ومراجعة القوانين والقرارات المعمول بها في الوزارات والمحافظات والجهات المشاركة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر؛ وذلك بهدف تقديم المقترحات إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية، بشأن تنقيح هذه القوانين والقرارات واللوائح وإزالة أوجه التعارض فيما بينها وإلغاء ما يتعارض مع أهداف الحكومة في تبسيط إجراءات مناخ الأعمال واقتراح القوانين والقرارات الجديدة التي تحقق هذا الغرض.

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