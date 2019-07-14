  • الأحد 14 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:05 م
بحث متقدم
هل يذيب "تميم" الخلافات بين الخليج وإيران؟

أمير قطر يثير الجدل بصورة غريبة

عزت ابو عوف

أزمة بشأن الأعمال الفنية لـ«عزت أبوعوف»

الملك سلمان

الملك سلمان يوافق على قرار انتظره السعوديون

السنغال وتونس

بث مباشر.. مباراة السنغال وتونس

السودان

مقتل سوداني وإصابة آخرين برصاص قوات الدعم السريع

شعار الاهلي

ساعات.. تفصل الأهلي عن مفاجأة في الميركاتو

بطاقة التموين - صورة أرشيفية

بالتفاصيل.. "التموين" تعلن حذف بطاقات 12 فئة جديدة

المصورة «الباكية»: مصر أبهرت العالم

المصورة «الباكية»: مصر أبهرت العالم

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس حار على الوجه البحري والقاهرة غدًا

ارشيفية

الكويت ترد على مذيعة سعودية أشعلت غضب المواطنين

فرنسا وبريطانيا وألمانيا يعبرون عن قلقهم من انهيار الاتفاق النووي

عرب وعالم

الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

إيران تتوعد أمريكا بهذا الأمر

#

الصين تحذر من هذا الأمر الخطير في الشرق الأوسط

#

شاهد.. لهذا السبب تجدد تظاهرات السترات الصفراء بباريس

#

ياسمين الخطيب تكشف عن تلقيها مكالمة تهديد وتلمح لهوية الفاعل

جددت دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الأحد، تمسكها بالاتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي للعام 2015، داعين الولايات المتحدة وإيران لاستئناف الحوار لحل الخلافات حول ذلك الاتفاق.

وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث أن الدول "تؤكد تمسكها بالاتفاق النووي، وتعرب عن قلقها من انهيار الاتفاق النووي بسبب العقوبات الأمريكية وقرار طهران عدم الالتزام ببعض بنوده".

ودعا البيان إلى "التحلي بالمسئولية من أجل وضع حد للتصعيد واستئناف الحوار"، مناشدًا الأطراف المعنية بـ "التفكير مليًا ودرس نتائج ما قد تؤدي إليه أعمالهم".

كما دعا البيان إيران "لإلغاء القرارات التي اتخذتها مؤخرا" حول تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق.

كان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قد أعلن، أن طهران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%.

وهدد كمالوندي، بأن إيران ستقوم بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%، في إطار المرحلة الثالثة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وقال كمالوندي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة التلفزيون الإيرانية، "التخصيب بمستوى 20% إحدى الخطوات في المرحلة الثالثة لخفض الالتزامات".

وأضاف كمالوندي أن "زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية أحد خياراتنا لتقليص تعهداتنا في الاتفاق النووي في المرحلة الثالثة".

وتابع: "خطواتنا لتقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي موضوعة ضمن مخطط زمني هو شهرين لكل مرحلة. نحن صبرنا شهرين ويوم أمس بدأنا المرحلة الثانية".

وأضاف: "رفعنا نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب إندونيسيا
» فرنسا وبريطانيا وألمانيا يعبرون عن قلقهم من انهيار الاتفاق النووي
» رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتشكيل مجلس أمناء وحدة (إرادة)
» تفاصيل تحرش مصري بفتاة في الإمارات
» اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين من «السترات الصفراء»
» وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عن «نتنياهو»: كلب ينبح ولا يعض
» الكويت ترد على مذيعة سعودية أشعلت غضب المواطنين
» البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه
» رد صادم من فنانة على معجب يعترف لها بحبه
» خسائر قطاع الأسمنت تصل لـ"رئيس الوزراء"
» معركة بين قطة وثعبان بشوارع القاهرة.. لن تصدق النهاية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة