مصر تدين الهجوم الإرهابي على فندق كيسمايو

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي على فندق في مدينة كيسمايو بجنوب الصومال، مما أسفر عن وفاة نحو 26 شخصًا وإصابة 56 آخرين.

وأعرب البيان، عن خالص التعازي للحكومة الصومالية وأسر الضحايا، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدًا وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في تلك المحنة، كما أكد البيان على استمرار الدعم المصري للحكومة الصومالية الفيدرالية من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وقتل 26 شخصًا على الأقل وأصيب 56 آخرون بجروح في هجوم شنه متشددون في حركة الشباب على فندق في مدينة كيسمايو الساحلية جنوب الصومال، بعد حصار استمر 12 ساعة وانتهى صباح السبت.