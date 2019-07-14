«أبوتريكة»: هذه سلبيات بطولة أمم إفريقيا

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كشف النجم محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن تقييمه لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مشيرًا إلى أن الإقبال الجماهيري خلال المباريات لم يكن مناسبًا باستثناء مباريات المنتخب الوطني، لافتًا إلى أن عدم تواجد الجمهور بكثافة في مباريات المنتخبات الإفريقية من أبرز سلبيات البطولة .

وأضاف خلال حديثه لفضائية "بي إن سبورت": أنه يجب على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم البحث مع اللجنة المنظمة أو المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية كيفية تنظيم بطولة جيدة من كافة الأوجه وخاصة من ناحية الحضور الجماهيري في المباريات، بجانب دراسة ما إذا كانت زيادة المنتخبات إلى 24 فريقًا مفيدة أم لا، معقبًا: "أرى أن زيادة عدد المنتخبات من الناحية الفنية غير مفيدة واضرت بالبطولة ".

ولفت إلى أن مواعيد مباريات البطولة لم تكن مناسبة، مثلما هو الحال في مباراة قبل النهائي بين تونس والسنغال، التي تلعب في طقس حار، موضحًا أن تبكير موعد مباريات دور المجموعات كان أيضًا أبرز سلبيات بطولة الأمم الإفريقية 2019 .

وأوضح أنه يجب على الاتحاد الإفريقي معالجة سلبيات النسخة للبطولة الأمم الإفريقية بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا .


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