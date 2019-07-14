» «أحمد حسن» مدافعًا عن«صلاح»: صانع السعادة

دافع أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن نجم منتخب مصر محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، بعد الهجوم عليه فى الفترة الأخيرة.

وكان "صلاح" قد تعرض لانتقادات بعد الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا، وموقفه من قضية "التحرش" التي اتهم بها زميله عمرو وردة.

ورأى حسن، أن هناك فرقًا بين الانتقاد البناء وما وصفه بـ"النقد المغرض"، مشيرًا إلى أن صلاح سيبقى "صانع سعادة حقيقي"، داعيًا إلى دعمه وتشجيعه.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شتان الفارق بين النقد البنّاء الناصح والنقد المُغرض لأهداف دنيئة.. سيبقى محمد صلاح صانع سعادة حقيقية في الفترة الماضية للجميع شاء من شاء وأبى من أبى ".

وأضاف أحمد حسن: "سنظل خلفه نقوّمه ونساعده عندما يخطئ وندعّمه ونشجعه عندما يتطلب الأمر ذلك هو وكل من يرفع اسم مصر عاليًا".

وكان قد كتب صلاح تغريدة بعد قضية عمرو وردة أثارت الكثير من الجدل وقال فيها إن معاملة النساء باحترام مطلق أمر واجب، ولكنه طالب بمنح فرص أخرى لأي شخص، وهو ما عرضه لكثير من الانتقادات إذ اعتبره البعض دفاعًا عن وردة.

وذهب بعض المحللين إلى إطلاق تصريحات ادعوا فيها أن تغريدة صلاح ورأيه في هذه القضية ساهما بشكل كبير بعدول اتحاد الكرة المستقيل عن قراره وإعادة وردة إلى البطولة رغم استبعاده من التشكيلة المشاركة فيها.

ويستعد محمد صلاح، لموسم جديد مع نادى ليفربول الإنجليزى حيث يلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي، يوم 4 من أغسطس المقبل، على ملعب "ويمبلى" فى بطولة "الدرع الخيرية".