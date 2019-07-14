وفاة فنانة شهيرة بشكل مفاجئ

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ستيفاني نيزنيك
ستيفاني نيزنيك

محمد فضل- متابعات

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مفاجئ

ستيفاني نيزنيك

أعلنت تقارير إعلامية، عن وفاة الممثلة الأمريكية، ستيفاني نيزنيك، عن عمر يناهز 52 عاما، وذكرت التقارير أن الفنانة توفيت بشكل مفاجئ.

ويكتنف الغموض وفاة الممثلة، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه لم يتم الكشف عن سبب وفاتها حتى الآن.

واشتهرت الممثلة الأمريكية بدورها "نينا فيني" في مسلسل "إيفر وود" Everwood ، والذي بدأ بثه في عام 2002 حتى 2006، كما ظهرت في فيلمي "ستار تريك" (الطريق إلى النجوم) إنسوريكشن" و" ستار تريك: إنتربرايز".

يُذكر أن ستيفاني بدأت التمثيل في منتصف التسعينات، وتضمنت أولى أدوراها الظهور في فيلم "إكزيت تو إيدن" ومسلسل "فانيشينج صن".


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