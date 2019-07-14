طالبان بالأزهر يناشدان «الطيب»: حياتنا في خطر.. في انتظار قرارك

14 يوليه 2019 - 09:59 م

«فاكسات لكافة الجهات المعنية ومناشدات لا حصر لها، وتدهور الحالة للأسوأ»، هذا هو حال الأخوين عبد الرحمن سعيد محمد وأخوه محمد سعيد محمد، الطالبان بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والمصابان بـ "الهيموفيليا" منذ ولادتهما.

يقول عبدالرحمن، إنه يعاني وأخوه منذ ولادتهما من مرض "الهيموفيليا" وفي سن الثانية عشر، أصيبا السن باعوجاج في العمود الفقري، "الإعوجاج كان في البداية بسيطًا ويمكن علاجه بصورة أسهل من الآن لولا الإهمال والتراخي وعدم الاستجابة لمناشداتنا".

بعد الإصابة بإعوجاج في العمود الفقري لم يتوقفا عن اللجوء إلى لمعرفة ما يجب عليهما فعله، خاصة أن الألم كان يزداد يومًا تلو الأخر، يتابع: "بعد عمل الأشعة اللازمة تبين أننا بحاجة إلى "حزام ثلاثي الأبعاد"؛ حتى يعود العمود الفقري لموضعه الطبيعي ويتوقف الألم".

لكن المشكلة أن "هذا الحزام غير متوفر في مصر، ويتطلب السفر إلى الولايات المتحدة، ونحن من الصعب أن نوفر ثمنه، لذا تقدمنا بطلب للحصول عليه على نفقه الدولة، لكن المجالس الطبية رفض الطلب لأسباب غير معلنة".

يكمل عبدالرحمن: "عقب الرفض تقدمنا بطلب آخر، لكنهم في هذه المرة طلبوا فواتير تكلفة من المركز المتخصص في مثل هذه العمليات، وتقرير من معهد ناصر أن حالتنا ليس لها علاج في مصر، والحمد لله تمكنا من الحصول على الفواتير والتقارير المطلوبة وقدمناها، غير أنهم رفضوا الطلب أيضًا دون أن يبلغونا بأسباب الرفض".

ويوضح أنهما ناشدا كافة المؤسسات المعنية وأرسلا "فاكسات" لرئاسة الجمهورية ولمجلس الوزراء وكذلك لوزارة الصحة وعدد من الجهات الطبية، غير أنهما لم يتلقيا أي رد، على الرغم من تكرار المحاولة، مشيرًا إلى أنهما على هذا الحالة منذ عدة سنوات والحالة تزداد سوءًا والألم يتضاعف.





وأوضح أنه ذهب إلى المسؤولين بجامعة الأزهر لكنهم قالوا أن الأمر صعب ويحتاج لتدخل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر شخصيًا، مناشدا إياه التدخل لإنقاذها من الوضع الصحي الصعب الذي يعيشانه نتيجة الآلام في العمود الفقري، قائلًا: "نحن أبناءك وأبناء مؤسسة الأزهر ونطلب منك أن تدخل لعلاجنا فحالتنا أصبحت سيئة للغاية وحياتنا تتدمر ولا أحد يرأف بنا".

ويستطرد: "بسب الألم عيدنا ثالثة ثانوي كما أننا هذا العام في الكلية رسبنا؛ لأن الألم شديد ولا نستطيع معه المذاكرة، نحن لا نعلم لماذا هذا التعنت ضدنا وكافة الأوراق والمستندات المطلوبة قدمناها"، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإنهاء المشكلة.

والهيموفيليا أو ما يعرف بمرض الناعور (Hemophilia ) هو عبارة عن مرض وراثي يمتاز بنزيف متكرر في أعضاء الجسم الداخلية المختلفة وبالذات المفاصل، نتيجة لنقص أحد العوامل المسؤولة عن تخثر الدم في الجسم.



