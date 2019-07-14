  • الأحد 14 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:50 م
بحث متقدم
الكويت

صحف كويتية تفجر مفاجأة مدوية عن الخلية الإخوانية

الدكتور أحمد الطيب

طالبان بالأزهر يناشدان «الطيب»: حياتنا في خطر.. في انتظار قرارك

تطوير الطب الجامعى 16/5/2017

هل يتم خفض تنسيق كليات الطب لزيادة أعداد المقبولين؟

البرلمان

هذه الحالات تحل فيها الجمعيات الأهلية وتصادر أموالها

الأزهر الشريف

الأزهر يعلن بشرى سارة لطلاب الثانوية بشأن النتيجة

أرشيفية

من «الأمية للكلية».. الأوقاف تدخل على خط النهوض بالتعليم

الشيشة بـ200 سيجارة.. وتعرضك للموت باليورانيوم

احذر.. تقديم الشيشة بدون ترخيص يعرضك للحبس والغرامة

الاخوان

مفاجأة.. هذه الدولة تقدم الدعم للإخوان في تركيا

بطاقة التموين - صورة أرشيفية

بالتفاصيل.. "التموين" تعلن حذف بطاقات 12 فئة جديدة

ابوتريكة

«أبوتريكة»: هذه سلبيات بطولة أمم إفريقيا

ليبيا.. مواطن يسلم فانوسًا أثريًا للشرطة

عرب وعالم

علم ليبيا
علم ليبيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله "أديب" عن الأزمة التركية الليبية الجديدة وخطورتها

#

بيان عاجل من أمريكا بشأن التصعيد العسكري في ليبيا

#

ليبيا.. مصرع 13 عاملًا في حادث مروري

#

فرنسا تعتزم تسليم ليبيا 6 سفن لمكافحة الهجرة غير الشرعية

سلم مواطن ليبي، الأحد، قطعة إثرية نادرة لجهاز الشرطة السياحية، وفق وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن المواطن فتحي جمعة أرحيم سلم قطعة أثرية عبارة عن فانوس ( قنديل ) أثري يرجع لأحد الكهنة المسيحيين في القرن الرابع الميلادي.
وأضافت أن "المواطن وجد تلك القطعة الأثرية النادرة خارج الحرم الأثري بمنطقة قرزه"، جنوب شرقي طرابلس.
وتسلم بحسب البيان تلك القطعة " جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بحضور رئيس الجهاز ورئيس قسم التحري وجمع الاستدلالات بالجهاز وباحث آثار عن مصلحة الآثار ".
وتزخر ليبيا بالعيديد من المواقع الأثرية المدرج بعضها علي قائمة الثراث العالمي.
ونتيجة الوضع الأمني المزرى، منذ سنوات، تعرضت العديد من الآثار الرومانية والإغريقية والعثمانية لعمليات سرقة وتهريب من قبل عصابات محلية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رد ناري لـ"إلهان عمر" على تصريحات ترامب.. هذا ما قالته
» أزمة بشأن الأعمال الفنية لـ«عزت أبوعوف»
» الكويت: إساءة المذيعة السعودية لبلادنا تستوجب الاعتذار
» الجزائر تخطف نيجيريا في الثانية الأخيرة وتتأهل لنهائي إفريقيا
» منتخب السنغال يتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا
» مصرع 9 أشخاص جراء تحطم طائرة بالسويد
» «أحمد حسن» مدافعًا عن«صلاح»: صانع السعادة
» ترامب يهاجم النائبتين المسلمتين:«عودا إلى بلادكما الفاسدة»
» تأجيل لقاء «العسكري» السوداني و«قوى التغيير»
» لاعبو الجزائر يحصلون على مكافأة الصعود لدور الـ4 بـ«الكان»
» فرنسا وبريطانيا وألمانيا يعبرون عن قلقهم من انهيار الاتفاق النووي

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة