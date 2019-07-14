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رد ناري لـ"إلهان عمر" على تصريحات ترامب.. هذا ما قالته

عرب وعالم

إلهان عمر
إلهان عمر

المصريون ووكالات

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ردت النائبة الديمقراطية بالكونجرس الأمريكي إلهان عمر، على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجمها فيها هي وزميلتها رشيدة طليب.
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائبتين بالكونجرس من أصول إسلامية بالعودة لمواطنهما الأصلية بعد انتقادات لسياساته حيال الهجرة.
وكتبت إلهان عمر على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «السيد الرئيس، كأعضاء في الكونجرس، فإن الدولة الوحيدة التي أقسمنا اليمين لها هي الولايات المتحدة، وهذا هو السبب في أننا نكافح من أجل حمايتها من أسوأ الرؤساء وأكثرهم فسادًا ودون كفائة فيمن رأيناهم على الإطلاق».
وقال ترامب في تغريدة في وقت سابق: «من الغريب أن نرى الآن عضوات الكونجرس الديمقراطيات التقدميات، اللائي جئن أصلاً من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فساداً وغير الكفؤة في أي مكان في العالم. وفي الوقت نفسه يخبرن شعب الولايات المتحدة (أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض)، بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا».
وأضاف: «لماذا لا يعودون ويساعدون في إصلاح الأماكن المنهارة تمامًا والمليئة بالجريمة التي أتوا منها. ثم يعدن ليوضحن لنا كيف تم ذلك».
واختتم ترامب سلسلة تغريداته قائلاً: «تحتاج هذه الأماكن إلى مساعدتكن بشدة، ولا يمكن أن تتركوها بسرعة كافية. أنا متأكد من أن نانسي بيلوسي (رئيسة مجلس النواب) ستكون سعيدة للغاية لوضع ترتيبات السفر المجانية بسرعة».

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