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بالفيديو..

خبير تكنولوجيا المعلومات يحذر من Face App

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

المصريون ـ متابعات

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حذر المهندس محمود فرج خبير تكنولوجيا المعلومات، من تطبيق "face APP"، لأنه يتيح لمستخدمه، الاطلاع على الملفات الخاصة، واستخدام الصور الشخصية، وكاميرا الهاتف، الخاصة، مشيرا إلى أن مستخدم التطبيق يتيح فتح الكاميرا في أي وقت.
وقال"فرج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج " حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن الشعب المصري، ليس له دراية بعلم التكنولوجيا، ويحاول التقليد فقط، بدون علم ووعي، مشيرٍا إلى أن سياسة التطبيق لا تحمي البيانات الشخصية.
وأضاف أن التطبيق"face APP" أنشأه شخص روسي وليس كيان أو شركة، وقادر على تصفح كافة البيانات التي يرغب فيها وفى أي وقت، بالإضافة إلى أن سياسة التطبيق لا تحمي بيانات، صاحب الحساب على موقع التواصل الاجتماعي، متابعًا: "يستطيع بيع كل المعلومات على الإنترنت".



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