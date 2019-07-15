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الجزائري محرز: تحملت مسؤولية تسديد الركلة الحرة

الرياضة

رياض محرز
رياض محرز

المصريون ووكالات

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قال الجزائري رياض محرز إنه تحمل مسؤولية تسديد الركلة الحرة المباشرة في لقاء نيجيريا بالمربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
جاءت تصريحات محرز بعد فوز الجزائر على نيجيريا بهدفين لهدف في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.
وفي تصريح تليفزيوني، الأحد، أكد محرز "عندما احتسبت الركلة الحرة المباشرة، الجميع أراد تسديدها، لكنني قررت تحمل المسؤولية، وتمكنت من تسجيلها في المرمى".
وأضاف " المباراة كانت صعبة للغاية، وأتيحت لدينا العديد من الفرص لقتل المباراة ولكننا لم نفعل ذلك".
وأوضح محرز "الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق، نيجيريا لم تهددنا كثيرا، وفي النهاية نجحنا في الوصول للنهائي".
ووجه محرز شكره للجماهير الجزائرية التي حرصت على مؤازرة الفريق في لقاء نيجيريا واعدًا إياهم بالحصول على اللقب القاري. 

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