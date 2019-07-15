» الجزائري محرز: تحملت مسؤولية تسديد الركلة الحرة

جاءت تصريحات محرز بعد فوز الجزائر على

نيجيريا بهدفين لهدف في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.



وفي تصريح تليفزيوني، الأحد، أكد محرز "عندما احتسبت الركلة

الحرة المباشرة، الجميع أراد تسديدها، لكنني قررت تحمل المسؤولية، وتمكنت من

تسجيلها في المرمى".