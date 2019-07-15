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أمم إفريقيا.. رقم قياسي في "كان 2019" بفضل هدف محرز

الرياضة

أرشيفية - منتخب الجزائر
أرشيفية - منتخب الجزائر

المصريون ووكالات

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شهدت النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر رقمًا قياسيًا فيما يتعلق بعدد الأهداف التي تم تسجيلها، وذلك بعدما نجح الجزائري رياض محرز في تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى نيجيريا بالمربع الذهبي للبطولة القارية.
وجاء الهدف رقم 100 بالبطولة، عن طريق تسديدة قوية لمحرز، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.
بذلك، أصبح "كان 2019" أكثر نسخة تسجيلا للأهداف، ومن الممكن أن يتزايد عدد الأهداف مع تبقي مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع بين نيجيريا وتونس الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى النهائي بين الجزائر والسنغال يوم الجمعة المقبل.
وكانت النسخة التي أقيمت في غانا عام 2008 هي أكثر البطولات تسجيلًا للأهداف بإجمالي 99 هدفًا. -

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