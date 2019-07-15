» أمم إفريقيا.. مواجهة متكررة في نهائي "كان" للمرة الثامنة

15 يوليه 2019 - 12:33 ص

سيكون المنتخبان الجزائري والسنغالي على موعد نهائي النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر، الجمعة المقبلة.



وتعد هذه ثامن مرة يتواجه فيها منتخبان بنهائي البطولة القارية، بعدما التقيا في الدور الأول لنفس النسخة.

وفي النسخة التي أقيمت عام 1968، لعب المنتخبان الغاني والكونغو الديمقراطية في الدور الأول، وفازت غانا 2-1، قبل أن تنجح الكونغو الديمقراطية في حسم اللقب بهدف نظيف في النهائي.

وفي البطولة التي أقيمت عام 1986 لعب المنتخبان الغاني والليبي في الدور الأول، وتعادلا بهدفين لكل منهما، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما في نهائي البطولة، حيث تعادلا بهدف لكل منهما، وفازت غانا بركلات الترجيح 7/6.

كما تكرر نفس السيناريو في عام 1988 عندما لعب المنتخبان النيجيري والكاميروني وجهًا لوجه في الدور الأول، وتعادلا بهدف لكل منهما، ثم التقيا في النهائي وفازت الكاميرون بهدف نظيف.

وفي عام 1990، اصطدمت الجزائر بنيجيريا، حيث فاز "محاربوا الصحراء" بخمسة أهداف لهدف في الدور الأول، وكررت الانتصار في النهائي بهدف نظيف.

وعام 2006، واجه المنتخب المصري نظيره الإيفواري، فاز الفراعنة في الدور الأول بثلاثة أهداف لهدف، وفي النهائي، تكرر الانتصار المصري بركلات الترجيح 4/2، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وفي النسخة التي أقيمت عام 2008، واجهت مصر نظيرتها الكاميرون في مرحلة المجموعات وفازت بأربعة أهداف لهدفين، قبل أن يحسم الفراعنة اللقب في النهائي بالفوز بهدف دون رد.

وفي النسخة التي أقيمت عام 2013، واجه المنتخب النيجيري نظيره بوركينا فاسو، وتعادلا بهدف لكل منهما في مرحلة المجموعات، قبل أن تفوز نيجيريا في النهائي بهدف دون رد.