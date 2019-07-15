» مدرب الجزائر: لن نفرط في كأس أمم إفريقيا

قال جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري إن فريقه لن يفرط في النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
جاءت تصريحات بلماضي بعد فوز الجزائر على نيجيريا بهدفين لهدف في المربع الذهبي والتأهل على إثرها للنهائي القاري.
وفي تصريح تليفزيوني، الأحد، أكد بلماضي "أخيرًا تحقق الحلم بالتأهل إلى النهائي الإفريقي، ولن نفرط في التتويج باللقب، وسنعود بالكأس إلى الجزائر".
وأضاف "صعب أن أجد الكلمات بعد مثل هذه المباريات، وأريد أن اشكر اللاعبين على ما قدموه في الملعب". وأوضح "عانينا من مباراة صعبة أمام كوت ديفوار في 120 دقيقة في ظروف مناخية صعبة، ثم عدنا اليوم وواجهنا منتخبا قويا يلعب كرة قدم عصرية".
وتابع بلماضي تصريحاته قائلا "نجحنا في الوصول للمباراة النهائية، ولدينا خصم أمامنا يرغب في الفوز بالكأس لذلك مواجهة السنغال ستكون صعبة جدا".