» مدرب الجزائر: لن نفرط في كأس أمم إفريقيا

وفي تصريح تليفزيوني، الأحد، أكد بلماضي "أخيرًا تحقق الحلم بالتأهل

إلى النهائي الإفريقي، ولن نفرط في التتويج باللقب، وسنعود بالكأس إلى

الجزائر".