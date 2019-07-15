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متحدث "الكهرباء" يكشف طريقة التظلم من غرامات الكهرباء

الحياة السياسية

الدكتور أيمن حمزة - المتحدث باسم الكهرباء
الدكتور أيمن حمزة - المتحدث باسم الكهرباء

المصريون ـ متابعات

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كشف د.أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عددا من الخطوات التى يجب على المواطنين اتباعها لتقديم التظلم من تقديرات فواتير استهلاك التيار الكهربائي.
وأوضح "حمزة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد على، اليوم الأحد 14 يوليو، أنة يجب على المواطن تقديم التظلم خلال 60 يوما من إعلانه بالغرامة، حتى لا يسقط حقه في التظلم.
وتابع: "وزارة الكهرباء خصصت الخط الساخن 121، لتقديم الشكوى الخاصة، وأن المواطن له حق أن يحصل على رقم الشكوى، بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمواطنين والتي منها عدم صلاحية العداد، أو غيرها من الاستفسارات الأخرى.
 

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