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وزيرالتعليم: "نظام الثانوية العامة يجب تغييره لهذا السبب"

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وزيرالتعليم: "نظام الثانوية العامة يجب تغييره لهذا السبب"

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قال وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي، إن حصول 36% من طلبة الصف الثالث الثانوي على درجات أعلى من 90%، مؤشر سلبي، وهذا ليس دليلا على تفوق الطالب، وهو ما يضع وزارة التعليم العالي في مشكلة كبيرة، وأولها التنسيق، مشيرا الى أن ما يحدث ليس له علاقة بالمعرفة، ولكن منظومة تقف خلف الطلبة للحصول على الدرجات، وهذا ليس في مصلحة الطالب والدولة معا.
وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية  MBC مصر، يوم الأحد،: "جرس نتيجة الثانوية العامة بايظ بسبب الحفظ والتلقين والذي أصبح فكرة استهلاكية وليست معرفية، والجميع سيصطدم بالحقيقة في مرحلة دراسية أخرى".
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الطالب سيواجه مشكلات عديدة خلال دراسته في الجامعة، بسبب عملية الحفظ التي اعتاد عليها، ويجب علاج هذه المشكلة، موضحا أنه خلال عامين يبدأ التحسن يظهر في طلبة الصف الثالث الثانوي.
 

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