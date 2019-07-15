15 يوليه 2019 - 12:58 ص

قال مسؤول بوزارة التعليم العالي، إن تزايد أعداد طلاب الثانوية العامة، ووجود مجاميع غير منطقية من الإشكاليات التي تواجهم كل عام.



وأكد خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب يبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن المستقبل للكليات التكنولوجية، مضيفًا: "اللي هيتخرج من الكليات التكنولوجية الجديدة هيشتغل تاني يوم".

