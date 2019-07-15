نجم منتخب الجزائر يفاجيء المصريين بكلمات غير متوقعة

15 يوليه 2019 - 06:35 ص

وجه يوسف البلايلي - نجم المنتخب الجزائري - رسالة غير متوقعة إلى الجمهور المصري بعد فوز محاربي الصحراء على نيجيريا والتأهل لنهائي بطولة الأمم الأفريقية.



وقال "البلايلي" في تصريحات بعد المباراة إنه يهدي فوز منتخب بلاده إلى الشعب الجزائري.



وأضاف: "أهدي الفوز أيضا إلى الشعب المصري الذي ساندنا كثيرا خلال هذه البطولة".



وتابع: "العلم الجزائري مات عليه الكثير من الشهداء ، ونحن سنقاتل أيضا من أجل رفع هذا العلم والفوز بالبطولة".



