الشوالي يهاجم محلل "بي إن سبورت": سأقوم من موتي لأرد عليك

15 يوليه 2019 - 06:42 ص

انفعل المعلق التونسي عصام الشوالي على جمال الشريف - المحلل التحكيمي بشبكة قنوات بي إن سبورت - بعد قوله إن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما كان محقًا بإلغاء ركلة جزاء لمصلحة المنتخب التونسي في مباراته مع السنغال.



وقال الشوالي في تصريحات لـ"بي إن سبورت" : "هي ضربة جزاء ولو تسألني بعد 5 اَلاف سنة سأقوم وأحيا من موتي وأقول لك إنها ضربة جزاء".



وتابع: "المدافع السنغالي حول مسار الكرة بيده فهي ضربة جزاء واضحة .. منتخب تونس خسر بتدخل قوي من حكام الفار وليس عندي شك في هذا".



