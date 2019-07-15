الشوالي يهاجم محلل "بي إن سبورت": سأقوم من موتي لأرد عليك

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بالفيديو.. الشوالي عن "جبر": سيئ مع ناديه.. جيد بالمنتخب
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عصام الشوالي

انفعل المعلق التونسي عصام الشوالي على جمال الشريف - المحلل التحكيمي بشبكة قنوات بي إن سبورت - بعد قوله إن الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما كان محقًا بإلغاء ركلة جزاء لمصلحة المنتخب التونسي في مباراته مع السنغال.

وقال الشوالي في تصريحات لـ"بي إن سبورت" : "هي ضربة جزاء ولو تسألني بعد 5 اَلاف سنة سأقوم وأحيا من موتي وأقول لك إنها ضربة جزاء".

وتابع: "المدافع السنغالي حول مسار الكرة بيده فهي ضربة جزاء واضحة .. منتخب تونس خسر بتدخل قوي من حكام الفار وليس عندي شك في هذا".

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