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قصة الفنان الذي غير حياة "محمد إمام" من النقيض للنقيض

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محمد إمام
محمد إمام

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حلت أمس ذكرى ميلاد المخرج معتز التوني الذي ولد في يوم 14 يوليو عام 1979 .

وفيما يلي بعض المعلومات عنه:

- والده الإعلامي الكبير سمير التوني

- أخته هي زوجة الإعلامي عمرو الليثي

- تخرج من المعهد العالي للسينما سنة 2000

- ظهر كممثل في العديد من الأفلام أبرزها فيلم "زكي شان" مع أحمد حلمي الذي حقق له نجاح كبير.

- بدأ حياته الإخراجية بفيلم "سمير وشهير وبهير" الذي حقق نجاحا كبيرًا أيضًا.

- وصفه الفنان الكبير سمير غانم بأنه مخرج لديه حس كوميدي عالي وعبقري.

- قال عنه الفنان محمد إمام إنه غير حياته للأبد مضيفًا: "حياتي قبل ما أقابله كانت شيء وبعد ما قابلته شيء تاني".

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