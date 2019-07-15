الدولار يستقر عند هذا الرقم

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.55 جنيه، ونحو 16.65 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب، وبنك كريدي إجريكول ليسجل 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك الكويت الوطني ليسجل 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.

وسجل العملة الخضراء في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، وبنك بلوم، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء.

كما سجل الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الاستثمار العربي، وبنك المشرق، وبنك عودة، وبنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء.


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