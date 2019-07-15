  • الإثنين 15 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:33 ص
بحث متقدم
البنا و سيد قطب

أسرار خطيرة تنشر لأول مرة عن البنا وسيد قطب

مدرب تونس

مدرب تونس يفاجئ الجماهير بتصرف غير متوقع

جوجل

صادم.. "جوجل" تعترف باختراقها حساب مستخدميها

ولى العهد

تحذير سعودي من تطبيق face app.. ما السبب؟

نائب وزير خارجية الكويت خالد الجار الله

الكويت تحسم تصنيف الإخوان جماعة إخوانية

ارشيف

قتلى وجرحى في احتفال الجزائر بالصعود للنهائي

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

بالفيديو.. الشوالي عن "جبر": سيئ مع ناديه.. جيد بالمنتخب

الشوالي يهاجم محلل "بي إن سبورت": سأقوم من موتي لأرد عليك

نجم الجزائر

نجم منتخب الجزائر يفاجيء المصريين بكلمات غير متوقعة

الإعلامي شريف مدكور

شريف مدكور ينشر صورة صادمة أثناء تلقيه جلسة كيماوي

طفرة تكنولوجية.. هاتفك يشحن نفسه بنفسه

الصفحة الأخيرة

هاتف
هاتف

وكالات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بموافقة ترامب.. تفاصيل عملية إسرائيلية خطيرة في إيران

#

شاشة سحرية للهاتف ضد الكسر

#

منتخبنا .. والخوف من القادم!

#

بـ 3 خطوات.. يمكنك العثور على هاتفك المسروق

هاتف

الشحن

توصل أحد الباحثين في جامعة "يوتاه" الأمريكية، إلى اختراع مذهل يجعل بطارية الهاتف أو أي جهاز إلكتروني تشحن نفسها بنفسها، من دون الحاجة إلى توصيلها بالكهرباء لفترة طويلة.

وقال البروفيسور، ماثيو فرانكوير، إنه ابتكر شريحة صغيرة، يمكنها الاستفادة من الحرارة الزائدة، التي تخرج من الجهاز الإلكتروني (هاتف — حاسب لوحي — حاسب محمول)، من أجل إنتاج المزيد من الكهرباء، مستفيدة من الإشعاع الحراري، بحسب شبكة "فوكس" الأمريكية.

وأطلق على شريحة السيليكون الجديدة اسم "الأداة"، والتي تجعل بطاريات تلك الأجهزة أطول عمرا بصورة كبيرة جدا، كما يمكن الاستفادة منها في إنتاج ألواح شمسية أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

وأكد الباحث الأمريكي أن تلك الشريحة ستستفيد من تلك الطاقة المهدرة، التي تخرج لمجرد أن الهاتف ارتفعت درجة حرارته، لكن شريحة السيليكون الجديدة ستساهم في تبريد الهاتف أو الحاسب وتحويل تلك الحرارة إلى طاقة إضافية للبطارية ، مشيرا إلى أن طول "الأداة" الجيدة يبلغ نحو 5 ملليمترات فقط، ما يجعل إدماجها في الهواتف الذكية الجديدة أو الحواسيب اللوحية أو المحمولة أمر متاح جدا.

وقال فرانكوير: "لا يمكن لأحد أن ينتج إشعاعا حراريا أكبر من الحد الأسود، ولكن عندما نذهب إلى مستوى النانو، نستطيع ذلك".

ويتوقع فرانكوير أنه يمكن في المستقبل استخدام هذه التكنولوجيا، ليس فقط من أجل تبريد الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية، ولكن أيضا لتحويل الحرارة إلى بطارية أكثر عمرا، ربما بنحو 50 ، وفقا لما ورد بـ "سبوتنيك" .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» طفرة تكنولوجية.. هاتفك يشحن نفسه بنفسه
» أمريكا تشن حملات اعتقال لمئات المهاجرين
» بيراميدز يتعاقد مع صفقة قوية: هداف الدوري
» رسالة غير متوقعة من ساديو ماني للجمهور المصري
» قصة الفنان الذي غير حياة "محمد إمام" من النقيض للنقيض
» فنانة شهيرة تحرج مطرب شاب: سعيدة بانفصاله عن ابنتي
» راقصة شهيرة: نادمة على ارتدائي ملابس عارية
» مرتضى يلمح إلى اسم "لاعب سوبر" تعاقد معه الزمالك
» أديب: الإسرائيليين بيهاجموا فيلم الممر عشان "عورهم"
» مدرب الجزائر: لن نفرط في كأس أمم إفريقيا
» أمم إفريقيا.. مواجهة متكررة في نهائي "كان" للمرة الثامنة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة