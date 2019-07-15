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رسالة "غامضة" من ريم البارودي لأحمد سعد

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ريم البارودي و أحمد سعد
ريم البارودي و أحمد سعد

متابعات-علا خطاب

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ريم البارودي

احمد سعد

أثارت الفنانة ريم البارودي، جدلًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث علقت على صورة لها من أحد الشواطئ، ما اعتبره البعض رسالة غير مباشرة للفنان أحمد سعد، زوجها السابق.

وشاركت "ريم" متابعيها على تطبيق انستجرام بصورتين وهي ترتدي ما يعرف ب"كاش مايوه"، وكانت بكامل راحته، علما انها تحافظ دائما على لباقتها ولا تنشر صورها بملابس البحر او الفساتين الكاشفة والجريئة.

وأثارت البارودي، جدلاً كبيراً بسبب تعليقها الغريب على الصور والتي ربطه البعض بانتهاء علاقتها بالفنان أحمد سعد واستعادة كامل حقوقها منه، حيث كتبت باللغة الإنجليزية قائلة: "اعتدت أن أكون منطوية لأنني استمتعت بالوحدة ولكن اتضح أنني أحببت أن أكون في سلام مع نفسي ومحيطي وأنا منطلقة للغاية مع الأصدقاء الذين يجلبون لي الراحة والسعادة".

اعتبر العديد من الأشخاص أنها تعيش في راحة نفسية بعيدا عن المشاكل والانزعاج والاضطراب الذي رافق حياتها خلال خطوبتها وزواجها من سعد، وتغزل البعض بجمالها ورشاقتها وتمنوا لها السعادة الدائمة.

وتشارك ريم حاليا في مسرحية "جوازة مرتاحة"، على أحد المسارح في الغردقة، مع مجموعة من النجوم منهم أحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل، والعمل من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.



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