إشعال النيران بمصنع ذخيرة إسرائيلي والسبب مجهول

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تناول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر" فيديو لتصاعد دخان كثيف من مصنع "IMI " التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رمات هشارون بعسقلان.

يذكر أن شركة الصناعات العسكرية، المعروفة باسم"IMI "، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتلقى دعمها المباشر من وزارة الحرب في إسرائيل.

وتعد "IMI " من أبرز شركات التصنيع العسكري للكيان، واعتمد مصطلح "IMI " للصناعات العسكرية التابعة للحكومة الإسرائيلية، وسابقا بـ "الصناعات العسكرية الإسرائيلية"، وهي شركة كبرى لتصنيع الأسلحة والذخيرة للقوات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتنتج أيضا أسلحة محمولة جوا، وتتكون الصناعات العسكرية الإسرائيلية من العديد من المصانع، ولكل منها مجال خاص بها.

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