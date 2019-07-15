4 حالات انتحار لطلاب الثانوية خلال 48 ساعة

15 يوليه 2019 - 12:23 م

تسيطر حالة من الرعب على منازل أولياء طلاب الثانوية العامة بسبب انتحارات الطلاب المتعددة عقب الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.

"المصريون"، ترصد أبرز حالات الانتحار خلال يومين

انتحار فتاة فى التبين

انتحرت فتاة في العقد الثاني من عمرها، بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بالعقار محل سكنها في منطقة التبين، بعدما فشلت في تحصل على مجموع كبير في امتحانات الثانوية العامة، يؤهلها دخول كلية الهندسة.

تلقى قسم حدائق التبين، بلاغًا بوفاة فتاة في الثانوية العامة، بعد انتحارها قفزًا من الطابق الثالث.

وكشفت التحريات، أن الفتاة أصيبت بحالة نفسية سيئة بعد تحصلها على مجموع 67% في امتحانات الثانوية العامة، وكانت ترغب في دخول كلية هندسة، فقامت بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بمحل سكنها.

نُقلت الفتاة إلى مستشفى اليوم الواحد، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها.

انتحار فتاة لرسوبها فى الثانوية بحدائق

انتحرت فتاة من أعلى الطابق الخامس بسبب رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة بحدائق القبة.

تلقى المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع فتاة عقب قفزها من شرفة منزلها بالطابق الخامس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

والفحص تبين أن فتاة قامت بالانتحار قفزا من الطابق الخامس من أعلى العقار سكنها، بسبب مرورها بأزمة نفسية إثر رسوبها في امتحانات الثانوية العامة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتحار شاب في الشرقية

انتحر شاب بالثانوية العامة أمس الأحد، بطلق نارى بعد رسوبه في امتحانات الثانوية العامة، بناحية المؤانسة التابعة لقرية سنجها بكفر صقر بالشرقية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على "على ث إ" 19 سنة، مقيم بالمؤانسة بقرية "سنجها" كفر صقر، جثة هامدة داخل منزل أسرته بالقرية.

بالانتقال والفحص تبين أن الشاب طالب بالثانوية العامة، وأنه فور علمه بنتيجة الامتحان ورسوبه أخذ طبنجة نارية مرخصة، ملك والده، وصعد للغرفة العلوية وأطلق النار على نفسه ليموت منتحرًا، وتم التحفظ على الجثة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتحار طالب بالزيتون بسبب الثانوية العامة

لقي طالب مصرعه بعدما أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بمنطقة الزيتون، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغاً من الأهالي، بقيام طالب بالانتحار وعلى الفور توجهت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ وتبين مصرع الطالب شنقاً بسبب نتيجته في الثانوية العامة.

طالبين يحاولان الانتحار فى أسيوط

أقدم طالب وطالبة في محافظة أسيوط، على الانتحار عقب ظهور نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة، لأن مجموعهما ضعيف.

وتلقى العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارين من نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعي الأول يفيد وصول "محمد. ن. م"، من 18 سنة، مصاب بآلام شديدة بالمعدة، وفي حالة إعياء شديدة، وبسؤال أسرته دلت التحريات الأولية، أنه أقبل على الانتحار بشرب مبيد زراعي كان بالمنزل، ووصول "منى. م"، 18 سنة، مصابة بآلام شديدة بالمعدة وفي حالة إعياء شديدة، وبسؤال أسرتها دلت التحريات الأولية، أنها أقبلت على الانتحار بشرب كميات كبيرة من الأقراص، لضعف مجموعها في الثانوية العامة.

وجرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين كل على حدة، وحرر المحضر اللازم لكل منهما، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

محاولة انتحار فى البحيرة

وفى البحيرة أقدمت طالبة بالثانوية العامة على الانتحار إثر تناولها كمية من الأقراص الدوائية لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب حصولها على مجموع منخفض فى الثانوية.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وصول "أ. م .ن" 17 سنة مقيمة بمركز الدلنجات إلى المستشفى العام مصابة بآلام شديدة بالمعدة وفى حالة إعياء وفقدان للوعى.

وكشفت التحريات الأمنية أن سبب إصابة الطالبة هو ابتلاعها كميات كبيرة من الأقراص الدوائية فى محاولة للانتحار لحصولها على مجموع ضعيف بالثانوية العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



