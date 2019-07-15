جريمة بشعة.. أب يذبح زوجته وأبناءه الأربعة

15 يوليه 2019 - 12:38 م

ذبح مواطن زوجته وأبنائه الأربعة بمحافظة الفيوم بسبب خلافات عائلية، وردت معلومات للواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، يفيد بمقتل ربة منزل وأبنائها الأربعة ببرج سكني، وانتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين العثور على 5 جثث لسيدة و4 أطفال بأعمار متفاوتة.

وذكرت التحريات الأولية أن الأب هو من قام بذبح زوجته وأبنائهما، وتجري الآن قوات الأمن فحص مسرح الجريمة، بعد أن تم إخطار النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية.



