أديب: الجمهور المصري قليل الأصل وغدار

15 يوليه 2019 - 01:20 م

هاجم الإعلامي عمرو أديب بعضًا من جماهير الكرة المصرية التي هاجمت محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي بعد الخروج من الأمم الإفريقية وصعود زميله بالدوري الإنجليزي رياض محرز بمنتخب الجزائر لنهائي الأفريقي.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "بعض الجمهور غدار وقليل الاصل قرر يبيع صلاح في ثوانى وان ينزع منه لقب فخر العرب ناس حقيقى مالهاش امان".

وتابع: "من كام يوم كان صلاح ابن مصر وأمل مصر، الجمهور المحترم يقف جنب ابنه في الحلوة والمرة مش يوم اه ويوم لا".

وأتم تغريدته بقوله: "فعلا قمة الهبل والتوحش".

في الوقت الذي هاجم فيه متابعي "أديب" علي "تويتر" بسبب هذا التغريده حيث قالت علياء محمد: "طب و تبريقه للجمهور بعد الجول دا قلة اصل من الجمهور برضه !! دعمه للمتحرش دا غدر من الجمهور !! صلاح اخطأ وعليه اعادة التفكير فى مواقفه و الاعتذار للجمهور على نظراته العدوانية بدل من تحيتهم على الدعم والتشجيع".

وأضافت أخري:" لا تنكر ولا قليل أصل ولا أي كلام من هذا القبيل، أصلا من منحه لقب فخر العرب حتى يسحب منه؟ وعندما يمنحه البعض لرياض محرز هل هذا تقليل من قيمة صلاح ؟ بالعكس نفتخر بكل لاعبينا العرب ولا داعي للمقارنات السطحية . أصلا محرز بالنسبة لي فخر العالم اتركوا الجماهير تعبر مثلما تريد" .



