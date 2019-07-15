"شهرة أم ترند".. 7 أزمات لـ رانيا يوسف أشعلت السوشيال

يبدو أن الفنانة رانيا يوسف، منذ أزمة فستانها الجريء في حفل ختام مهرجان القاهرة، وهي قررت أن تثير الجدل لتتصدر الترند بشكل دائم بارتداء الفساتين القصيرة والمثيرة للجدل سواء في المهرجانات الفنية أو من خلال نشرها لصورها عبر حساباتها الشخصية.

لكن في الفترة الأخيرة، أحدثت رانيا يوسف ضجة بسبب تغريدتها عبر "توتير" بحديثها أيضًا عن السياسة والرياضة.

فستان البطانة ..

وقد أثارت رانيا يوسف أزمة كبرى بسبب إطلالتها الجريئة، في حفل ختام الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ظهرت بفستان "مثير" وشفاف للغاية، ما دفع 4 محامين إلى تقديم لائحة اتهامات ضدها، منها «الفعل العلني الفاضح» و«التحريض على الفسق والفجور»، و«إغواء القصر»، و«نشر الرذيلة» إضافة إلي التهمة الأولى وهي الإساءة لسمعة المرأة المصرية.

من جانبها، قد أصدرت رانيا بيانًا للاعتذار من جمهورها بسبب الفستان الفاضح، أملاً في توقف موجة الهجوم التي بدأت من اتحاد النقابات الفنية وامتد ليشمل البرلمان المصري، ووصل إلي المحطة الأخطر وهي القضاء، حيث تقرر تقديمها إلي محاكمة عاجلة وفقًا لقانون «مكافحة الدعارة»!





إسقاط ولاية المرأة في السعودية

وكان قد نشرت رانيا يوسف تغريدة عبر حسابها الخاص قالت فيها: "نعم لإسقاط الولاية بعد الـ18، نعم لحرية المرأة نعم لنجاح المرأة نعم لاستقلال المرأة".

فور نشرها التغريدة انهالت الانتقادات القوية على الفنانة رانيا يوسف فور دعمها لإسقاط الولاية للنساء بعد عمر الـ18 ودعمها لحرية المرأة ليحتج متابعوها بأنه لا يحق لها التدخل وليس من شأنها كما أشار بعضهم إلى أن المجتمع السعودي يرفض الحديث عن صعوبة حياة المرأة السعودية في المجتمع السعودي مشيرين إلى أن نساء المجتمع السعودي لا ينقصهن أمر ما.

في المقابل، ردت "يوسف" على منتقديها في السعودية، قالت "إن هناك حالة تربص بها في حال تعبيرها عن رأيها أو ظهورها بشكل معين، مشيرة إلى أن حريتها الشخصية ملك لها".

وأوضحت أن "الهاشتاج "#اقرار_إسقاط_الولايه_بعد_الـ18" استخدمه عشرات الآلاف من المغردين عبر "تويتر" للتعبير عن آرائهم"، مشيرة إلى أن "التعبير عن رأيها جاء انطلاقًا من كونها امرأة إضافة إلى أنها مواطنة لها حقوق وعليها واجبات."

وأضافت إنها "تكن كل احترام وتقدير للمرأة السعودية، ودعمها لها جاء من باب دعمها لحرية المرأة في المجتمع العربي."

عمرو وردة والبطانة

كما دخلت رانيا يوسف على خط الأزمة التي كانت دائرة الخاصة بلاعب منتخب مصر، عمرو وردة، واستبعاده من قائمة الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2019، بعد اتهامات طالته بالتحرش، إذ نشرت صورة قديمة لها بالفستان المثير للجدل الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية.

واستغلت رانيا أزمة وردة وعلقت عبر صفحتها على “تويتر” قائلة: "سؤال للسادة المحامين: فستاني خدش الحياء العام ودعا للرذيلة، وعمل فعل فاضح في الطريق العام، وبلاغ تلات صفحات للنائب العام، لكن التحرش لا.. ليه الكيل بمكيالين !!!".

الفستان القصير في الويك إند

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل من جديد بعد نشرها صورة ترتدى فيها فستانا قصيرا أحمر اللون، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلقت عليها: "أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحب والضحك".





فيديوهات الجيم

حالة من الجدل صاحبت الفيديوهات التي نشرتها رانيا يوسف من داخل الجيم، على حسابها على انستجرام لكي تحث الجمهور على ممارسة الرياضة هذه الفترة، بسبب ملابسها التي وجدها البعض جريئة.

وعلقت رانيا يوسف على مقطعين الفيديو لتقول لمتابعيها: "الوقت ده محتاج إننا نروح الجيم، الشتا قرب يخلص ومحتاجين نشاط"، ليتفاعل محبوها مشيدين برشاقتها الملحوظة وحرصها على نشر مقاطع رياضية على أمل أن يكون هذا حافز للبعض لممارسة الرياضة.

فستان الـ"هوت شورت"

بعد أزمة البطانة، أشعلت رانيا يوسف السجادة الحمراء مرة أخرى بإطلالة مثيرة للجدل في إحدى الحفلات الفنية، مرتدية خلالها فستانًا أصفر مفتوح من القدم اليمنى كشف عن إحدى ساقيها، مرتدية أسفله بطانة تشبه الهوت شورت، مما سوف يضعها فى مرمى نيران الانتقادات على السوشيال ميديا مرة أخرى، بعد أزمة فستانها الأخيرة.

ودافعت "راينا" عن فستانها قائلة: "الفستان مفيهوش أى حاجة، والمرة دى فيه بطانة بشورت"، مضيفة "إن شاء الله مفيش مشكلة، والفستان تحته شورت، وعلى الموضة وشيك، ولو دخلت على خطوط الموضة برة فى عروض الأزياء هتلاقوها كدة، مردفة: "نفس ماركة الفستان اللى فات، واشتريته من نفس المحل ونفس اليوم، ومفيهوش أى حاجة".





فستان وتريند

وكانت قد احتلت الفنانة رانيا يوسف صدارة تريند موقع تويتر في مصر، بعد ساعات قليلة من نشرها صورتين لها بفستان مثير جدًا من داخل أحد المطاعم، وربط الجمهور بين إطلالتها وبين فستانها المثير في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، لينطلق هاشتاق جديد بعنوان «فين البطانة يا رانيا».

ونشرت رانيا صورتيها عبر حسابها إنستجرام وعلقت عليهما بقولها: تعلم أن تستمتع بكل دقيقة من حياتك مع إشارة إلي مصدر الفستان وهو من منتجات اليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi ، وحصلت عليه من أحد متاجر دبي.



